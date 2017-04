Politieauto raakt in de sloot: agenten niet gewond

BOXTEL - Een politieauto is in Boxtel op zijn zijkant in de sloot beland. Volgens omstanders zou er een achtervolging met meerdere politieauto's zijn geweest. De politie zelf heeft dit nog niet bevestigd.

Volgens omstanders moest de politie uitwijken en raakte via de berm in de sloot. De twee agenten die in de auto zaten, kwamen met de schrik vrij. Wel is er blikschade. Enkele krassen en op het dak is de lichtbak met sirenes erin stuk.



Het ongeval met de politiewagen gebeurde op de kruising van de Schijndelseweg en de St.Lambertusweg. Een bergingsbedrijf haalde de auto uit de sloot en voerde de wagen af.