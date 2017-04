Taminiau maakt kleed voor koning: Willem-Alexander van welp tot leeuw

TILBURG - Ze moesten er een nacht voor doorhalen, maar in het Tilburgse textielmuseum konden ze woensdag het koningslaken van ontwerper Jan Taminiau in de vitrine hangen. Het tafellaken van negen bij 3,5 meter is het grootste stuk damast dat ooit in het museum is gemaakt. Het publiek kan het werkstuk vanaf vrijdag komen bewonderen; als de tentoonstelling is afgelopen, wordt het laken aan koning Willem-Alexander aangeboden.

Aan het bijzondere stuk damast wordt al een poosje gewerkt. Toch was er een eindsprint nodig om het meesterstuk op tijd af te hebben. In de nacht van dinsdag op woensdag heeft een groep medewerkers van het museum doorgewerkt om het kleed af te maken, te stomen en te strijken.



Damast altijd bijzonder

Damast is een bijzonder weefsel dat vanouds met bijzondere gelegenheden is verbonden. De stof is meestal helemaal wit maar door de manier van weven valt het licht op de ene draad anders dan op de andere waardoor er toch een patroon is te zien. In Brabant stonden meerdere damastweverijen omdat in de provincie ook vlas werd verbouwd. Van vlas maak je linnen en dat kan je gebruiken om damast te weven.



Het Tilburgse textielmuseum maakte eerder weefsels van damast voor het regeringsjubileum van koningin Beatrix én voor het huwelijk van koning Willem-Alexander met Máxima. Vanuit die traditie kwam het idee om ook voor de vijftigste verjaardag van de koning iets moois te maken. Het museum nodigde Jan Taminiau uit om met een ontwerp te komen.



Van welp naar leeuw

In de rand van het kleed is een reeks taferelen geweven die verwijzen naar het leven van koning Willem-Alexander.Ze laten zien hoe een leeuwenwelp langzamerhand een volwassen leeuw wordt.



Het kleed voor de koning is gemaakt in het textiellab van het museum. Dat is de plek waar kunstenaars en ontwerpers met medewerkers van het museum bijzondere ideeën uitwerken in textiel. Het kleed dat op de tentoonstelling hangt, is eigenlijk de laatste proef voor het kleed dat naar de koning gaat. Het definitieve exemplaar wordt gemaakt terwijl de expositie loopt.