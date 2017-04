Gewapende overval op tankstation in Zevenbergen

ZEVENBERGEN - Op een Total aan de Langeweg in Zevenbergen is woensdagavond een gewapende overval gepleegd. Een medewerker van het tankstation werd bedreigd met een pistool. Er vielen geen gewonden.

Volgens een politiewoordvoerder is de overval door één man gepleegd. Er waren op dat moment geen klanten aanwezig bij het tankstation.



De overvaller wilde geld hebben. De medewerker heeft hem dit ook gegeven. Het is niet bekend hoeveel geld er buit is gemaakt.De politie doet op dit moment sporenonderzoek. Het benzinestation is gesloten.