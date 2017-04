Breda is klaar voor 538Koningsdag, laat het publiek en de artiesten maar komen

BREDA - Voor het vierde achtereenvolgende jaar is Breda het sfeervolle decor voor het eendaagse festival 538Koningsdag. Op het Chasseveld is de afgelopen dagen hard gewerkt om het festival weer tot een groot succes te maken.

Het immense podium is opgebouwd, de soundschecks zijn achter de rug en de vele tapkranen staan klaar voor (intensief) gebruik. Het Oranjefeest voor de 40.000 bezoekers aan het festival kan beginnen!



Kort na twaalf uur beginnen de eerste optredens. Op het programma staan dit jaar onder meer Armin van Buuren, DI-RECT, Maan, Miss Montreal, Chef'Special en de winnares van de Voice of Holland Pleun Bierbooms uit Nuenen.Evenals in voorgaande jaren was het festival weer in korte uitverkocht. Voor de festivalgangers is het niet te hopen dat weer roet in het eten gaat gooien. H zou weleens een frisse dag kunnen worden.