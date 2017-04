Automobilist (61) uit Den Bosch overleden na ongeluk A15

Foto: AS Media

DEN BOSCH - De 61-jarige automoblist uit Den Bosch die afgelopen weekend zwaargewond raakte bij een ongeluk op de A15, is overleden. De man werd in zorgwekkende toestand opgenomen in het ziekenhuis en overleed woensdagochtend.

De Bosschenaar botste zaterdag tijdens een inhaalactie bij een andere auto. Hij werd ter plekke gereanimeerd en daarna met spoed naar het UMC in Utrecht gebracht.



De politie noemde zijn toestand toen al 'uiterst zorgelijk'.