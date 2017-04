Brandweer redt aalscholver van ellendige dood

OISTERWIJK - Keihard gekrijs hoorde een buurbewoonster van de Lindeparklaan in Oisterwijk. Het bleek een vogel te zijn die gevangen zat achter een ijzer.

Een aalscholver was aan het vechten voor zijn leven. Hij zat gevangen achter een ijzeren afrastering van een sloot. Waarschijnlijk dook hij ergens in de sloot onder water en kwam hij precies achter het ijzer weer naar boven. Gevolg: hij kon er niet meer uit. Het beest raakte in paniek en schreeuwde hard.



Brandweer

Het dier bevrijden was niet makkelijk. De brandweer moest er zelfs aan te pas komen. Een brandweerman ging met een ladder en een betonschaar het water in en knipte de afrastering open. De aasscholver nam vervolgens een diepe duik en zwom zonder verwondingen zijn vrijheid weer tegemoet.