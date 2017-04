Man die rookbom aanstak bij PSV-Ajax heeft spijt

EINDHOVEN - De 35-jarige Eindhovenaar die is aangehouden omdat hij een rookbom aanstak tijdens PSV-Ajax heeft daar enorm veel spijt van. Dit zegt zijn advocaat Bas Ruijters. De verdachte ontkent dat hij betrokken was bij een geplande actie. De man stak volgens zijn advocaat een achtergebleven rookpot aan.

De advocaat zegt dat er in totaal veertien rookpotten waren die PSV-supporters gezamenlijk aanstaken. Dertien daarvan veroorzaakten de grote rookwolk tijdens het duel. De verdachte zegt dat hij toen niet op de tribune zat, maar bij terugkeer in het vak het achtergebleven exemplaar aanstak.



'Steek eens aan'

“Hij geeft aan dat hij wat aan het drinken was met zijn vrouw in het supportershome. Toen hij terugkwam, wees iemand hem op de rookpot. Zo van: ‘Steek eens aan’. Pas daarna kreeg hij mee wat voor commotie er was geweest. Hij heeft enorm veel spijt”, aldus Ruijters.



De politie gaat ervan uit dat de zwarte rookwolk een gecoördineerde actie was. De advocaat vertelt dat de aangehouden Eindhovenaar niet weet wie er achter zitten. “Hij maakt niet deel uit van een bepaalde groep en weet verder ook niks”, zegt de raadsman.



'Klein rookpluimpje'

“Nu lijkt het of één man verantwoordelijk was voor dat hele rookgordijn, maar dat is dus niet zo. De rookpot die hij aanstak, zorgde maar voor een klein rookpluimpje zo’n tien minuten na de hele commotie.”



De rechter-commissaris besloot woensdag dat de 35-jarige man twee weken langer vast blijft zitten. “Enerzijds begrijpelijk, maar ik heb wel het idee dat hij nu verantwoordelijk wordt gehouden voor alles wat er is gebeurd. Hij heeft zijn aandeel toegegeven en in mijn beleving niks achtergehouden.”