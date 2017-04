Man zwaargewond bij steekpartij in Breda

BREDA - Een man is woensdagavond zwaargewond geraakt bij een steekpartij in een woning aan de Achterom in Breda. Het slachtoffer is met steekwonden in zijn borst naar het ziekenhuis gebracht.

Het is niet duidelijk wat zich precies in het huis heeft afgespeeld. Er werd een traumahelikopter voor de man opgeroepen, maar volgens een getuige is hij uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.