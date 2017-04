Tilburg is klaar voor Koningsdag, eerste toeschouwers staan er al

TILBURG - De koning wordt 50 en dat viert hij vandaag in Tilburg. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de rest van de koninklijke familie komen rond elf uur aan.

De eerste bezoekers staan al klaar om een glimp op te vangen van de koninklijke familie. De familie komt per trein aan op het Centraal Station met zijn kenmerkende 'kroepoekdak' in Tilburg. Zij worden daar welkom geheten door burgemeester Peter Noordanus en enkele Tilburgse kinderen.



De familie wordt langs de 13 werelden van de 013-stad geleid. Tilburg laat zich zo zien en de dag wordt rond 13 uur afgesloten op het Piusplein met muziek van onder andere Guus Meeuwis.



LIVE

Omroep Brabant is de hele dag live bij het festijn. Vanaf 10.00 uur hebben we een liveblog en een livestream. Op Facebook zullen we live vanuit het publiek uitzenden.