Dassen in zwembad maken buurt wakker

SAMBEEK - Twee dassen hebben in de nacht van woensdag op donderdag buurtbewoners van de Stalenberg in Sambeek wakker gemaakt.

De dassen vielen in een leegstaand zwembad en maakten vervolgens veel lawaai. Daarop belden de buurtbewoners de brandweer.



Die had niet het benodigde materiaal om de dieren uit het zwembad te krijgen, daarom werd ook de dassenwerkgroep Brabant ingeschakeld. Die slaagde er samen met de brandweer in de dassen te bevrijden. De dieren zijn meteen daarna weer vrijgelaten.