A50 dicht na twee botsingen auto's en vrachtwagens

NISTELRODE - Een auto is donderdagochtend rond halfzes gebotst op een vrachtwagen, die op de vluchtstrook van de A50 bij Nistelrode stond. De bestuurder van de auto kwam door het ongeluk bekneld te zitten.

De brandweer werd opgeroepen om het slachtoffer te bevrijden. Ook de politie was aanwezig en een traumahelikopter werd opgeroepen. Verwacht wordt dat de weg rond kwart voor negen donderdagochtend weer wordt vrijgegeven.



Nog een ongeluk

De weg richting Oss is vanwege dit ongeluk afgesloten ter hoogte van Nistelrode. Verkeer richting Nijmegen wordt aangeraden via Den Bosch te rijden, via de A2 en A59.



Korte tijd na dit ongeluk botste ook bij Uden een auto tegen een vrachtwagen. Bij dit ongeluk vielen drie gewonden. Een gewonde kon zelf naar de ambulance lopen, de andere twee zijn op een brancard gelegd.