Koningsdag in Tilburg is begonnen! Kijk hier mee [LIVE]

TILBURG - Nog even geduld en dan arriveert het koningspaar in Tilburg voor Koningsdag 2017. Via Omroep Brabant hoef je niks te missen, van de aankomst van Willem-Alexander en Máxima tot de vele festivals en activiteiten in Tilburg. Volg hier onze live televisieuitzending en het speciale Koningsdag liveblog!