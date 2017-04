Twitteraar dreigt met aanslag in de Efteling, politie staat op de stoep bij drie YouTubers

KAATSHEUVEL - De politie is dinsdag druk op zoek geweest naar een jonge twitteraar die in een tweet dreigde dat hij een aanslag zou plegen in de Eftelling in Kaatsheuvel. De tweet stond bij een van de filmpjes YouTuber Rick Broers.

De politie zocht en vond drie actieve YouTubers met dezelfde naam, twee in Brabant en één in Noord-Holland. “De tweet is geplaatst op mijn YouTube-kanaal, dus kwam de politie bij mij terecht”, vertelt de Rick Broers uit Noord-Holland in een bijdrage.



“Mijn moeder schrok enorm toen de politie voor de deur stond. De agenten waren in de veronderstelling dat ik de tweet had gepost. Toen ik de tweet had gezien, wist ik dat het om een grap ging. Ik zag het aan de cijfers die bij de tekst stonden”, legt Rick Broers uit.De YouTuber zette, naar eigen zeggen, de politie op het spoor van de jonge twitteraar. Daarnaast moest hij de agenten ervan overtuigen dat het vermoedelijk om een grap ging. De twitteraar zou ook nog een bezoekje hebben gehad van de politie.De politie kan de gebeurtenissen nog niet bevestigen.