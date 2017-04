Het weer dat de koning in Tilburg heeft: eerst zon, daarna mogelijk een bui

Of het zo bewolkt wordt is de vraag, maar wolken krijgen wel de overhand (foto: Eddy van Gorp).

TILBURG - Het wordt gelukkig iets minder fris dan begin deze week werd voorspeld, maar het blijft Koningsdag 2017 aan de koude kant. Toch had het nog erger uit kunnen vallen. Aanvankelijk werd voor Brabant en dus ook Tilburg, koningsstad voor één dag, zelfs hagel aangekondigd.

De weerlui van MeteoGroup hebben echter goed nieuws: er valt op de middag een enkele bui en over hagel wordt al helemaal niet meer gesproken. Jammer is het wel dat de zon, die deze ochtend nog overdadig schijnt, plaats gaat maken voor een parade van stapelwolken.

In de avond vaker regen

Pas in de avond, wanneer er meer bewolking komt opzetten, gaat het vaker regenen. Profiteer dus van de droge, maar nogmaals wat kille weersomstandigheden zolang het kan. Het wordt maximaal een graad of elf.

In eerste instantie werd overigens ook gevreesd door de koudste Koninginne- dan wel Koningsdag ooit. Dit blijkt eveneens mee te vallen. In 1970 werd het 8,6 graden en was de zon de hele dag niet te zien. We hebben dus nu al meer kunnen genieten van die koperen ploert.