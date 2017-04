Omroep Brabant sluit reactiemogelijkheid onder berichten

EINDHOVEN - Omroep Brabant heeft besloten bezoekers van de website en gebruikers van de apps vanaf 1 mei niet meer te laten reageren op het nieuws. Het modereren van de reacties is er erg arbeidsintensief.

Zeker doordat helaas niet alle forumgebruikers zich aan de spelregels houden, staan er soms beledigende, discriminerende of opruiende reacties onder de artikelen. De tijd die de omroep kwijt is aan het modereren daarvan, steekt ze liever in het maken van berichten over Brabant en Brabanders.

Andere media, waaronder het AD, Nu.nl en verschillende regionale omroepen, besloten al eerder de reactiemogelijkheid onder online berichten te sluiten.

Bij Omroep Brabant blijft wel de mogelijkheid bestaan om te stemmen op een dagelijkse nieuwspoll over een actueel onderwerp. Ook is het mogelijk om via het contactformulier op de website te reageren, ons te mailen of te bellen of een bericht achter te laten op onze Facebookpagina. Via de correctieknop onder ieder artikel kan de redactie op fouten worden gewezen.

Wie de studio van Omroep Brabant wil bezoeken, kan via de afdeling marketing een rondleiding boeken.