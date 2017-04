Automobilist ernstig gewond na remmen voor kentekenregistratie

De bestuurder van de auto is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht (foto: Toby de Kort).

TILBURG - Een automobilist is donderdagochtend ernstig gewond geraakt op de Midden-Brabantweg, de weg van Kaatsheuvel naar Tilburg. Hij botste rond kwart over elf met zijn auto tegen een boom, nadat hij hard had geremd voor een auto van waaruit kentekens kunnen worden geresistreerd. Dat meldde een ooggetuige.

Na het ongeluk werd een traumahelikopter opgeroepen. De trauma-arts is met de gewonde automobilist meegereden in de ambulance, naar een ziekenhuis.



Eerste hulp

Tot de ambulance en de traumaheli arriveerden, verleende een van de inzittenden van de mobiele snelheidscontrole eerste hulp.