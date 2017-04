Storm van reacties na koninklijk optreden Deni en rappers

TILBURG - Ze had zich er enorm veel van voorgesteld, maar of haar optreden tijdens het koninklijk bezoek in Tilburg bij iedereen in goede aarde viel, is zeer de vraag. Deni Ypenga mocht donderdagmorgen als één van de eerste artiesten haar zangkwaliteiten tonen.

Helaas klonk het niet allemaal even zuiver. Ook Frank Verhagen en Brandon Vries, twee rappers die na haar aan de beurt waren, kregen kritiek.



Deni is één van de talenten van het Tilburgse project ‘Wie wil jij zijn’ . Dit project wil met muziek voorkomen dat jongeren stoppen met school, in de problemen raken of verkeerde keuzes maken in het leven. Het is bedoeld voor meisjes en jongens van twaalf tot achttien jaar en de begeleiding werd verzorgd door studenten en docenten van de Rockacademie in Tilburg.

Hoogtepunt in hun leven

Bijna een jaar lang kwamen Deni, Franky en Brandon en andere jongeren iedere zaterdag bijeen in cultuurfabriek de Hall of Fame.



Voor het hoogtepunt in hun leven: optreden op een podium voor de koning, de koningin en hun kinderen. En hiervan kunnen de meeste mensen slechts dromen - wat je ook van de zangkwaliteiten van de drie jongeren vindt.