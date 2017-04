Explosie granaat voor huis reden voor gezin om uit Breda te vertrekken

BREDA - Het gezin in Breda waar op 10 april voor de deur een granaat ontplofte, is uit het huis vertrokken. Het is niet bekend waar het gezin naartoe is.

Dat meldt BN DeStem donderdag. Omwonenden vertelden aan de krant dat in alle vroegte de inboedel in een verhuiswagen is geladen, waarna de verhuiswagen en het gezin zijn vertrokken.



In de nacht van zondag op maandag 10 april ontplofte voor het huis aan de Elzenbroek in de Haagse Beemden een granaat. Niemand raakte gewond, maar het huis en enkele auto’s raakte flink beschadigd.



Het gaat om een man en vrouw van 26 met twee jonge kinderen. De bewoners hebben geen idee wie het op hen gemunt zou hebben. De politie vermoedde dat het een gerichte actie was.



