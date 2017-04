Auto rijdt huis in Helmond binnen

HELMOND - In een woning aan de Rijnlaan in Helmond is donderdagmiddag even na twaalf uur een auto binnengereden. Het voertuig wilde vanaf de Rijnlaan de Dinkelstraat inrijden, maar reed rechtdoor.

Vermoedelijk is de wagen gelanceerd door een bielzen balk in de voortuin, waardoor de auto woning in vloog. De bestuurster raakte lichtgewond. De bewoner kwam met de schrik vrij.



De bewoner zat op de bank in de woonkamer toen hij de auto op zich of zag rijden. Uit een impuls sprong hij op de bank en drukte zichzelf tegen de muur aan. Hij hield er wat glassplinters aan over. De shock is na uren nog voelbaar voor hem.Er wordt nu gekeken of er instortingsgevaar is voor de woning.