Dan denken ook Willem-Alexander en zijn gezin aan Brabant... Guus sluit af met 'volkslied' [VIDEO]

TILBURG - Vorig jaar in Zwolle kreeg Typhoon de voetjes van de vloer bij de koninklijke familie, dit jaar was dat Guus Meeuwis. Samen met andere Brabantse artiesten zong hij donderdag zijn hit 'Brabant' en dat viel in goede aarde!

Op het Piusplein kwam het bezoek van de koninklijke familie aan Tilburg donderdag tot een einde. Guus Meeuwis zong hier zijn onofficiële Brabantse volkslied, tot groot enthousiasme van het hele plein, inclusief Willem-Alexander en zijn gezin.



De koning zong zelfs een stukje mee!



