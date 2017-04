Meisje (6) tipt politie over inbraak: 'De lintjes waren al uitgedeeld, dus kreeg ze een beertje'

WAALRE - Bij een verdachte situatie meteen de politie bellen. Veel ouders leren hun kinderen dat aan. Zo ook de ouders van een zesjarig meisje uit Waalre dat woensdag heel goed reageerde toen ze iets heel vreemds zag…

Het zesjarige meisje was woensdag lekker buiten aan het spelen in Waalre. Ze zag twee jongens en een meisje via de regenpijp aan de voorkant van een huis naar boven klimmen. Het drietal ging via een raam op de eerste verdieping de woning in.



Huissleutels vergeten

Het meisje vertrouwde het niet en fietste snel terug naar huis. Haar stiefvader belde de politie en ging naar het betreffende huis om de situatie in de gaten te houden.



De politie uit Waalre ging naar het huis en ook het Eindhovense korps werd gealarmeerd. Het huis werd omsingeld, totdat bleek dat de bewoonster gewoon thuis was. Naar bleek was haar dochter met de twee jongens aan het spelen en was ze haar huissleutels vergeten. Omdat haar moeder niet thuis was, besloot ze via het raam naar binnen te gaan.



Beer in plaats van lintje

Het meisje dat de politie waarschuwde was overstuur en dacht dat ze het niet goed had gedaan. De politie was het daar niet mee eens: “Ze had het super goed gedaan. Alleen was het net wat anders gelopen dan zij dacht. We vonden het heel knap en zijn er superblij mee”, aldus de agenten.



Het Eindhovense korps schrijft op Facebook dat het meisje een held is. “De lintjes zijn dit jaar al uitgedeeld. Daarom heeft ze een mooie beer gekregen voor haar uitstekende optreden.”