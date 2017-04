Kamervragen over doktersverklaring voor gehandicapte Efteling-bezoekers

KAATSHEUVEL - Het nieuws dat gehandicapten voortaan een doktersverklaring nodig hebben om gebruik te maken van de aparte ingang bij attracties in pretparken, zorgde deze week voor veel reacties. Ook de politiek laat nu van zich horen. Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (D66) wil graag een reactie van demissionair staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid en heeft Kamervragen gesteld.

In maart werd bekend dat de Efteling in Kaatsheuvel voortaan een doktersverklaring wil dat mensen met een handicap gebruik mogen maken van de aparte rij. Het verhaal kreeg na zondag landelijke aandacht toen Amber Bindels uit Tilburg vertelde dat ze niet naar de Efteling kon gaan omdat ze geen verklaring had.



'Rolstoel is bewijs'

Aan Omroep Brabant vertelde Bindels dat ze een echte Efteling-fan is maar dat ze het jammer vindt niet zomaar naar het park toe kan gaan. “Ik mag wel naar binnen, maar niet in de attracties”, legde ze uit. Na een berichtje van Bindels op Twitter, kreeg het onderwerp veel landelijke aandacht. “Mijn rolstoel bewijst dat ik gehandicapt ben”, vertelde de Tilburgse. Maar de Efteling wil één lijn trekken en eist een verklaring van elke bezoekers met een handicap.



LEES OOK: Zonder doktersverklaring niet naar Efteling: 'Mijn rolstoel bewijst toch dat ik gehandicapt ben?'



Kamerlid Bergkamp wil van de staatssecretaris een reactie op dit bericht en wil weten of Van Rijn het proportioneel vindt. Ook is het Kamerlid benieuwd of ook andere attractieparken een doktersverklaring eisen en wil ze weten wat de kosten zijn. “Het zou ook het beroepsgeheim schaden”, schrijft Bergkamp. “En past dit wel in het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap?”



Bindels meldt op Twitter blij te zijn dat Bergkamp aandacht vraagt voor het onderwerp.