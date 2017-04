Tilburgse burgemeester: "Volgend jaar weer!"

TILBURG - Volgens de Tilburgse burgemeester Peter Noordanus waren er op Koningsdag 150.000 mensen in de stad. Dat zijn er 50.000 meer dan verwacht. Samen met de koninklijke familie maakten ze een vrolijk feest van de 50ste verjaardag van de koning. Volgens de burgemeester had de oranje familie het erg naar hun zin. "Dit was Tilburg op zjjn best", vond de trotse burgemeester.

"Ik heb de koninklijke familie geopperd om het volgend jaar weer hier te vieren", glimt Noordanus. "We zitten er nu lekker in."





Onze fotografe was ook bij het spektakel in Tilburg en schoot schitterende plaatjes.De burgemeester geeft toe dat het verjaardagsfeestje van koning Willem-Alexander een flink project was. "De lat voor een volgende plaats ligt weer een stukje hoger."Bewondering heeft de burgervader niet alleen voor het enthousiaste publiek en de enorme inzet van duizenden vrijwilligers. "Ook respect voor de vele handen die de koninklijke familie geschud heeft. Daar leken ze onvermoeibaar. Dat heeft voor enorme verbinding tussen het publiek en de oranjes gezorgd."