Politie in Oost-Brabant gaat zelf drugs testen

EINDHOVEN - De politie in Oost-Brabant kan vanaf deze zomer zelf drugs testen. Het politieteam krijgt eigen analyseapparatuur, genaamd NFiDENT. De eenheid is de derde in Nederland die met de apparatuur gaat werken, na de politie in Haaglanden en Noord-Nederland.

Het apparaatje kan de vier meest voorkomende drugs herkennen: cocaïne, heroïne, amfetamine en MDMA. Agenten kunnen met de analyseapparatuur zelf metingen uitvoeren en meteen doorsturen naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).



Veel sneller duidelijkheid

De deskundigen van het NFI voeren een controle uit en maken een rapport op. Dat rapport kan dan in een dag klaar zijn, terwijl het nu gemiddeld zo’n 22 dagen duurt. Ook kan het rapport in de rechtbank worden gebruikt als bewijs.



Het is de bedoeling dat over anderhalf jaar alle politie-eenheden in Nederland met NFiDENT werken.