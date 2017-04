Hardleerse hardrijder mag rijbewijs na week alweer inleveren

TERHEIJDEN - Een hardleerse automobilist heeft donderdagmiddag zijn rijbewijs mogen inleveren, nadat hij dat net een weekje terug had. De man reed 75 kilometer per uur te hard over de A16 bij knooppunt Zonzeel, tussen Zevenbergen en Terheijden.

Het verkeersteam van de politie zag de man met 205 kilometer per uur voorbij razen. Toen agenten de man aan de kant zetten, kwamen ze erachter dat hij zijn rijbewijs hiervoor ook al twee maanden kwijt was.



De man mocht net weer een week de weg op. Lang heeft hij er dus niet van kunnen genieten. ‘Niet echt slim’, schrijft de politie op Twitter.