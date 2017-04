Duikers vinden sieraden in beekje in Sint-Oedenrode

Foto: AS Media

SINT-OEDENRODE - Duikers van de brandweer uit Den Bosch hebben donderdagavond in een beek aan de Bikkelkampen in Sint-Oedenrode sieraden gevonden. De politie onderzoekt of deze mogelijk afkomstig zijn van een diefstal.

De politie kreeg een melding van een omstander die de sieraden in het water zag liggen. De agenten konden deze zelf niet uit het water halen. De duikers doken de kostbaarheden op.



Waar de sieraden vandaan komen is nog niet bekend, de politie doet onderzoek.