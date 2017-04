Opluchting bij Michael van Gerwen: 'Ik leek wel een of andere gek die niet kan gooien'

BIRMINGHAM - Michael van Gerwen speelde donderdagavond in de Premier League gelijk tegen Dave Chisnall. Tijdens de wedstrijd was er een fase waarin hij veel kansen op dubbels verprutste en ook minder scoorde. Na afloop was er opluchting dat het hem niet fataal werd.

"Ik denk wel dat ik minimaal een punt verdiende", zei Van Gerwen kort na de wedstrijd tegen RTL7. "Op het einde krijgt hij natuurlijk de kans om de wedstrijd af te sluiten, dat doet hij gelukkig niet."



"In het begin mag ik mezelf echt voor mijn kop slaan, ik mis drie legs twee pijlen op een dubbel. Ik deed mezelf tekort in het begin. Op een gegeven moment dacht ik: wat ben ik hier aan het doen. Ik leek wel een of andere gek die niet kan gooien. Je probeert je stinkende best te doen. Maar als het in het begin tegenzit, is dat frustrerend", aldus Van Gerwen.



'Het was niet slecht'

Van Gerwen eindigde de wedstrijd met een gemiddelde van 101.95 gemiddeld. "Het was ook helemaal niet slecht. Maar op zijn legs kon ik net niet doorzetten. Als je vervolgens ook op je eigen legs dubbels gaat missen, wordt het lastig. Uiteindelijk heb ik nog een punt, daar ben ik wel blij mee."



