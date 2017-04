Ruzie loopt uit op steekpartij in Klundert, twee gewonden

KLUNDERT - Een ruzie in een woning aan de Van Vlaanderenstraat in Klundert is donderdagavond uitgelopen op een steekpartij. Twee mannen raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Het is niet duidelijk waar de mannen ruzie over hadden. Ook is het niet bekend of er meer mensen bij het conflict en de steekpartij betrokken waren. Volgens een politiewoordvoerder wordt dat allemaal nog onderzocht.



Het tweetal wordt naar het politiebureau gebracht, nadat ze door ziekenhuispersoneel zijn nagekeken en geholpen. Het is niet duidelijk wat voor soort verwondingen de mannen hebben en hoe ze eraan toe zijn.