Michael van Gerwen sloopt Adrian Lewis met 7-0: 'Hier kun je mee thuiskomen'

BIRMINGHAM - Na het 6-6 gelijkspel tegen Dave Chisnall liet Michael van Gerwen donderdagavond niets heel van Adrian Lewis. De regerend wereldkampioen won in de Premier League met 7-0 van de Engelsman.

'Sloopwerk gaat het worden', zei Van Gerwen vooraf. Mighty Mike maakte zijn woorden waar. Vanaf de eerste pijl ging het hard en binnen afzienbare tijd stapte hij met een zege van het podium. Lewis mocht aan de wedstrijd beginnen, maar Van Gerwen pakte de eerste leg in dertien darts. Ook de tweede leg ging in dertien darts uit.



Waar Van Gerwen in de partij tegen Chisnall nog problemen had op de dubbels, stond hij na drie gewonnen legs op honderd procent. Uiteindelijk gooide hij zeven van de tien kansen raak. De koploper uit de Premier League eindigde de wedstrijd met een gemiddelde van ruim 110 per drie pijlen.



"Dit is wel lekker natuurlijk", zei Van Gerwen na afloop van het duel tegen RTL7. "Het is fijn dat je van je eigen kracht uit kunt gaan. En dat je zoiets ook later op de avond kunt."Van Gerwen wil de finale ingaan als koploper. "Dan heb ik nog één puntje nodig, in principe. Maar ik kan nog vier punten halen en die wil ik ook alle vier halen. Ik doe mijn stinkende best om zo goed mogelijk te gooien. Dat heb ik vanavond ook gedaan. Nou, hier kun je mee thuiskomen."De nummer één van de Premier League voor de finale krijgt een flink geldbedrag. "Maar voor mij is het een prestigestrijd. Ik wil iedere wedstrijd laten zien wie de beste is. Een signaal afgeven dat er niets te halen is. Dat lukt aardig, ik heb niets te klagen."Door de zege op Lewis is Van Gerwen zeker van een plaats in de finale. Ook nummer twee Peter Wright is na donderdag zeker van de finale. Van Gerwen staat na veertien wedstrijden op 22 punten, nummer twee Wright heeft drie punten minder. Op dit moment staan Gary Anderson en Phil Taylor op plaats drie en vier.