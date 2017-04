Gekkenwerk: uitgeverij maakt nu al boek over Koningsdag

Uitgeverij maakt binnen vijftig uur boek over Koningsdag in Tilburg.

TILBURG - Terwijl duizenden mensen tijdens Koningsdag tot in de late uurtjes hebben doorgefeest, wordt er bij uitgeverij Gianotten hard gewerkt. Binnen vijftig uur willen ze namelijk een boek maken over het feest in Tilburg. Een hele klus.

Iedereen zou alleen al bij de gedachte in paniek raken maar in de kantoortjes waar donderdagavond het boek wordt gemaakt, heerst totale rust. Er worden weinig woorden met elkaar gewisseld en er wordt vooral heel hard gewerkt.



Foto's bekijken en selecteren, bladzijdes opmaken en alle teksten nog eens nalopen. Redacteur Ronald Peeters heeft het er maar druk mee. "Ik moet vele honderden foto's doorkijken", vertelt hij.Ondanks dat er heel veel foto's zijn gemaakt tijdens Koningsdag loopt Peeters toch wel tegen een probleem aan. "Onze fotografen konden door de drukte niet overal goed komen om foto's te maken. Dus we zijn nu al onze kennissen aan het bellen die langs de route hebben gestaan om ze te vragen of we hun foto's mogen gebruiken."Benjamin den Hoedt is vormgever. Hij en twee anderen maken alle bladzijdes op. "Ik ben nu bij hoofdstuk 12. Alles gaat goedkomen maar ik denk wel dat het een kort nachtje gaat worden. Maar morgenochtend zit mijn werk er op en dan zal er bij mij al wel opluchting zijn."Het boek moet 144 pagina's krijgen en dat in vijftig uur. Dat is een hele klus en er werd dan ook een heel leger aan fotograven en schrijvers ingezet. Zestien schrijvers en tien fotograven in totaal. Uiterlijk 29 april is het boek te koop. Het kost dan 24,95 euro.