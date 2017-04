Intercitytrein botst op vrachtwagen in Wouw: 'Opruimen kan nog de hele dag duren'

WOUW - Een intercitytrein is bij een spoorwegovergang op een vrachtwagen gebotst in Wouw. De voorste treinwagon is ontspoord. Er rijden vermoedelijk nog urenlang geen treinen tussen Roosendaal en Bergen op Zoom. "Het opruimen kan nog de hele dag duren", aldus een woordvoerder van de NS.

De bestuurder van de dieplader waarop de trein inreed wist zijn vrachtwagen tijdig te verlaten. Hij raakte niet gewond. Een conducteur is lichtgewond geraakt aan zijn hoofd. Verder zijn er volgens de NS geen gewonden gevallen.



Waarom de dieplader stilstond is nog onduidelijk. Op dit moment doet de politie onderzoek op de spoorwegovergang. "Het is enorm schrikken", zo vertelt een woordvoerder van de NS. "De spoorwegovergang is geheel defect. Ter plaatse ïs het echt een ravage."



Het is nog onduidelijk hoelang de vertraging aanhoudt. Er zijn bussen ingezet om de gestrande passagiers op te vangen en verder te vervoeren. Tussen Roosendaal en Bergen op Zoom rijden snelbussen. De extra reistijd bedraagt dertig minuten.