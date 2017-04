Dode man gevonden in sloot, politie doet onderzoek

BOXTEL - In Boxtel is vrijdagochtend een overleden man gevonden in een sloot naast de straat Tongeren. De politie doet onderzoek.

De weg is over een lengte van zo'n honderd meter afgesloten.Het is nog niet duidelijk of het gaat om een natuurlijke dood of een misdrijf. Bij het lichaam lag een fiets.De dienst Verkeersongevallenanalyse is ingeschakeld.