'Voor ons is dit kinderspel', schoonmakers ruimen Koningsdagtroep op

TILBURG - Het was een schitterend feest, maar wat overblijft is een enorme puinhoop. Tilburg liet zich donderdag tijdens Koningsdag van de mooiste kant zien aan de Koninklijke familie, maar een ochtend later ligt het Piusplein vol kroontjes, blikjes, glazen, flessen en zakken chips.

Terwijl het podium wordt afgebroken waar donderdag artiesten zoals Gers Pardoel en Guus Meeuwis optraden, staan de schoonmakers van de Diamantgroep vrijdagochtend paraat om het plein schoon te vegen.





"Het is een behoorlijk werk, maar voor ons is dit kinderspel", zegt Eddy van de Diamantgroep. "We zijn wel wat gewend, want na de Tilburgse kermis en het carnaval ziet het er hier hetzelfde uit."

Volgens hem is het opruimen na 'een uur of vier, vijf voor elkaar'. "Dan kunnen we hier weer veilig lopen."

Ideaal weer

Waar Koningsdag werd opgevrolijkt door een zonnetje, is het vrijdagochtend grijs en druilerig. "Dit is het ideale weer voor ons", vertelt Eddy. "Weinig wind en een beetje regen, dan wordt alles een beetje vloeibaar. Dan gaat het erin als koek."



Met blazers wordt de rommel naar de zijkant van de straten verplaatst en daar wordt het opgezogen. "Dat werkt heel goed", vertelt 'opperhoofd' Jan van de Diamantgroep. "Sneller dan het werken met bezems, zoals vroeger. Zo is het werk een stuk minder intensief."



Vijf of zes euro

Tussen de rommel worden weinig rare spulen gevonden. Wel een paar muntjes. "Als je onze mensen ziet bukken, ligt er geld op de grond", lacht Jan. "Meestal tien of twintig cent. Met alle mensen bij elkaar komen we na zo'n dag uit op zo'n vijf of zes euro. Dat kunnen we dan mooi uitgeven bij de koffieautomaat."