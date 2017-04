Frank Arnesen volgt Hans van Breukelen op bij PSV

EINDHOVEN - Frank Arnesen keert terug bij PSV en treedt toe tot de raad van commissarissen van PSV met als portefeuille voetbalzaken. De Deen Arnesen was in het verleden ook al actief bij PSV als speler, trainer en als technisch manager.

Arnesen wordt in de RvC de opvolger van Hans van Breukelen, die PSV verliet voor de functie van technisch directeur bij de KNVB.

Arnesen heeft een groot PSV-verleden. Als speler maakte hij deel uit van het team dat in 1988 de Europa Cup 1 won. Ook was hij assistent-trainer onder Bobby Robson en Hans Westerhof en was hij tien jaar technisch manager bij PSV.

Diverse clubs

De laatste tien jaar was Arnesen als technisch manager werkzaam bij Tottenham Hotspur, Chelsea, Hamburger SV en Metalist Charkov. Het Griekse PAOK Saloniki was vorig jaar zijn laatste club.

Met de aanstaande benoeming van Arnesen is de raad van commissarissen van PSV weer compleet.