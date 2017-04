Timmerman valt van zes meter hoogte bij huis in aanbouw in Schijndel

SCHIJNDEL - Een timmerman is vrijdagochtend aan de Eerdsebaan in Schijndel gewond geraakt nadat hij van een steiger viel. Het slachtoffer is met meerdere botbreuken naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond kwart over acht bij een huis in aanbouw.

De man is volgens een woordvoerder van de Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie, van een hoogte van zo'n zes meter gevallen. Hij was aan het werken aan een gootconstructie.



Vermoedelijk heeft hij op de steigerlift een misstap gemaakt. Volgens omstanders was hij bij kennis toen hij met de ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht.

Trauma-arts

Behalve de politie en een ambulance, werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Deze landde in de buurt. De trauma-arts is met het slachtoffer in de ambulance meegegaan naar het ziekenhuis.



De Inspectie SZW onderzoekt het ongeluk.