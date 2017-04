Nog meer feest in Tilburg dankzij de Trappers? 'Als we winnen komt dat helemaal goed'

TILBURG - De ijshockeyers van Tilburg Trappers kunnen vrijdagavond in eigen huis voor het tweede jaar op rij kampioen worden van de Duitse Oberliga. Aan Diederick Hagemeijer en zijn teamgenoten rest 'enkel' de taak om te winnen van Tölzer Löwen. “De laatste wedstrijd is altijd het lastigste”, vertelt de aanvoerder.

Hagemeijer spreekt uit ervaring. Zijn team verloor dinsdagavond de derde pot, terwijl die beslissend had kunnen zijn. Vrijdagavond kan de fout worden goedgemaakt door revanche te nemen op Tölzer Löwen.



Feestje in Tilburg

“Ja, natuurlijk mag je ervan uitgaan dat ’t ons gaat lukken, maar dat is nog geen garantie. Dinsdag bleek al wel hoe lastig het was”, aldus Hagemeijer. Hij is vooral blij dat de finale in Tilburg wordt gespeeld.



“Het is wel lekker om maar vijf minuten te hoeven rijden voordat je bij het stadion bent. Maar goed, uiteindelijk willen wij gewoon kampioen worden. Of dat nu hier of ergens in het zuiden van Duitsland gebeurt is voor ons bijzaak.”



Er is overigens geen feestprogramma na een mogelijke overwinning. Dat hoeft de pret volgens Hagemeijer niet te drukken. “Zoals iedereen op Koningsdag heeft gezien: Tilburgers kunnen een leuk feestje bouwen. Dus mochten we winnen, dan komt dat in elk geval helemaal goed.”