Zwerver bedreigt snackbar-eigenaar met mes

RAAMSDONKSVEER - Een cafetaria-eigenaar uit Raamsdonksveer heeft op Koningsdag rond 17.30 's avonds de politie gebeld. Hij zou bij zijn friettent bedreigd zijn met een mes.

De eigenaar had binnen een woordenwisseling met een man. Die verliet daarop de zaak maar dreigde vervolgens buiten met een mes. Daarna vertrok hij op de fiets.



De politie hield hem verderop in het dorp aan. Het bleek een man zonder vaste woon-of verblijfplaats te zijn. Hij had inderdaad een mes bij zich en is opgepakt.