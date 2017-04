Te zien in Tilburg: de Koningsdag-outfit van koningin Máxima

TILBURG - Nee, ze verruilde haar feestkleding niet stiekem ergens in Tilburg voor een joggingpak. Koningin Máxima liet haar jurk en mantel niet achter in de stad, maar haar Koningsdag-ensemble is daags na de feestelijkhden al wél te bewonderen in het TextielMuseum in Tilburg.

"Ik heb gehoord dat ze gewoon naar huis is gegaan en zich daar heeft omgekleed. Haar kleedster is met een koerier toen snel hiernaartoe gekomen om de jurk en de mantel te brengen." Dat vertelt Hebe Verstappen van het TextielMuseum. Zij maakte deel uit van het team dat de koninklijke kleding om 19.00 's avonds in ontvangst nam.Of er een tussenstop gemaakt is bij de stomerij vertelt het verhaal niet. Maar het museumpubliek zal hoe dan ook geen zweem opvangen van koninklijk parfum, de jurk en de mantel hangen achter glas.De stof voor de mantel werd ontwikkeld in het Textiellab in het Tilburgse museum. "In onze werkplaats maken wij dit soort stoffen. Begin dit jaar is Jan taminiau hiernaartoe gekomen. Daarna is er garen besteld en kwam er een team van wevers aan te pas."Dat gebeurde allemaal in het diepste geheim. Al werd de stof wél midddenin het museum geweven, in een ruimte die toegankelijk is voor publiek. "Er zijn dus mensen die de stof al op de machine hebben gezien." Maar dat de koningin erin zou stralen op Koningsdag werd er niet bij verteld. "Als dat was uitgelekt, had ze 'm niet aangedaan."De stof op de weefmachine zien is één ding, gedragen door de koningin oogt 'ie toch anders. "Toen de treindeuren donderdagochtend opengingen, ontpofte Facebook en Twitter. We kregen felicitaties. En er kwam een berichtje van Jan Taminiau, dat hij zo blij was met de samenwerking met het museum. Iedereen was voldaan!"De mantel was niet het enige dat de afgelopen maanden voor Máxima werd gemaakt. "Samen met Jan Taminiau hebben we ook een tafellaken ontwikkeld. We hopen dat we dat nog kunnen aanbieden."