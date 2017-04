Onderzoek gewelddadige overval Loosbroek in stroomversnelling, nieuwe informatie in Bureau Brabant

LOOSBROEK - Het onderzoek naar een gewelddadige overval op een echtpaar in Loosbroek is volgens de politie in een stroomversnelling geraakt. Dit na de reconstructie van de zaak die eind januari in Bureau Brabant werd getoond. Maandag wordt in het opsporingsprogrmma opnieuw aandacht besteed aan de overval.

Een man verweerde zich hevig toen hij en zijn vrouw eind vorig jaar in hun huis aan de Voorstraat in Loosbroek werden overvallen. Zo ging hij een van de overvallers te lijf met een zwaar beeldje. Uiteindelijk werd hij door een van de overvallers in elkaar geslagen. Hij was er na de mishandeling ernstig aan toe.

Het onderzoek heeft volgens de politie na het tonen van de reconstructie ‘een impuls gekregen’. Zo kwamen er na deze uitzending en de uitzending van Opsporing Verzocht, waarin ook aandacht werd besteed aan de zaak, 24 tips binnen

In de uitzending van Bureau Brabant wordt maandag opnieuw aandacht besteed aan de overval. Zo laat de politie nog niet eerder getoonde camerabeelden zien.



En ook komt ze met nieuwe waardevolle informatie zoals een deel van een kenteken van een auto.





Bureau Brabant wordt maandag om 18.00 uur uitgezonden bij Omroep Brabant. Daarna wordt de uitzending ieder uur herhaald tot dinsdagmiddag 17.00 uur.