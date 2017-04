Duizend euro voor ernstig zieke Timo Hageman na wanprestatie FC Den Bosch

DEN BOSCH - De selectie van FC Den Bosch stelt vijfhonderd euro beschikbaar als compensatie voor haar supporters. De Bossche Jupiler-Leagueclub verloor dinsdag met 5-0 bij Jong FC Utrecht en ze kwam er met deze nederlaag nog genadig vanaf. Dezelfde avond stuurde de Supportersclub FC Den Bosch een boze brief naar het bestuur van de betaald-voetbalclub.

Een woordvoerder van de supportersclub zegt dat het aanbod van de spelersgroep wordt geaccepteerd. Voor het geld is een goed doel gevonden: de ernstige zieke Timo, een zoontje van rassupporter Leen Hageman. De supportersclub zal het bedrag verdubbelen en de duizend euro binnenkort aanbieden.



“Wat een mooie laatste uitwedstrijd had moeten worden, draaide uit op een 'regelrechte blamage', staat in de brief van de supportersclub. Het bestuur vindt dat de 35 trouwe supporters die die avond in de Domstad waren, een koude douche is bezorgd.De club 'maar liever nog' de spelersgroep werd voorgesteld over te gaan tot een ‘geld terug’ voor alle meegereisde fans. Dat komt er dus van, al gaat het bedrag niet naar de in de steek gelaten aanhangers, maar dus naar een goed doel. "We zijn overeengekomen om het in de clubfamilie te houden", vertelt Peter van Ieperen, de voorzitter van de Bossche fanclub."Leen zit momenteel meer in het ziekenhuis dan hem lief is. Bovendien worden de kosten voor het verblijf in het Ronald McDonald Huis nagenoeg niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar. We hebben daarom besloten om het bedrag aan de familie te doneren zodat ze zoveel mogelijk bij Timo, die neuroblastoom heeft, kan zijn", aldus Van Ieperen.De wedstrijd tegen Jong FC Utrecht was voor beide ploegen de voorlaatste competitiewedstrijd.FC Den Bosch besluit het seizoen volgende week vrijdag op eigen veld tegen FC Dordrecht, de nummer voorlaatst van de Jupiler League. De Vliertbespelers staan op de veertiende plaats van de ranglijst.