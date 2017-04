Wil je als toerist naar Helmond? Dan zul je moeten betalen

EINDHOVEN - De verschillen in toeristenbelasting tussen de Brabantse gemeenten zijn groot. Dat blijkt uit onderzoek door Local Focus. Valkenswaard schafte dit jaar als enige gemeente in ons land de toeristenbelasting af. In twintig andere gemeenten in Brabant blijft deze gelijk en in 33 andere gemeenten stijgt de toeristenbelasting.

De toeristenbelasting stijgt het meest in Helmond. Daar had de horeca er vorig jaar nog geen 'last' van; dit jaar moet er 1,50 euro worden betaald. Ook Goirle heeft dit jaar voor het eerst toeristenbelasting. Daar bedraagt de belasting één euro.



Hoogste bedrag in Eindhoven

In Heusden werd in 2016 wél al toeristenbelasting geïnd, maar daar stijgt het bedrag wel aanzienlijk: met vijftig cent naar twee euro. In Veldhoven neemt de toeristenbelasting twintig cent toe naar 1,60 euro en in Vught met tien cent naar 1,85 euro.



Eindhoven is de Brabantse gemeente waar de toeristenbelasting het hoogst is: 3,50 euro. In Alphen-Chaam moet 3,49 euro toeristenbelasting betaald worden. Cuijk bezet de derde plaats, met een bedrag van 3,39 euro.



Gebruik voorzieningen financieren

Toeristenbelasting is een algemene belasting waarmee gemeenten onder meer het gebruik van voorzieningen door toeristen financieren. Je betaalt toeristenbelasting als je verblijft in een gemeente waar je niet bent ingeschreven, bijvoorbeeld in een hotel, pension, caravan of bungalow. Ook bij een zakelijk bezoek moet deze belasting betaald worden.