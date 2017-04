Documentaire over OG3NE in première: 'Geloof in je dromen'

FIJNAART - Bijna is het zover: maandag stapt OG3NE op het vliegtuig naar Kiev, om Nederland te vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival. Omroep Brabant volgde de drie zussen uit Fijnaart, Lisa, Amy en Shelley, in hun voorbereidingen. Ze vertellen over hun jeugd, hun onderlinge relatie, hun dromen en ambitie.

In de documentaire zie je ook de oude basisschool van Lisa, Amy en Shelley: de Springplank in Fijnaart. Daar zijn ze helemaal bevangen door de OG3NE-koorts. Ze kregen songfestival-les, er was een OG3NE-dag en ze hebben een clip opgenomen om de meiden succes te wensen.



'Whop whop, gas erop'

En de muziek voor de clip is geschreven door... plaatsgenoot Frans Bauer. "Mijn kinderen zitten ook op De Springplank. En op een gegeven moment zeiden wij: we moeten wat doen. Want het is toch uniek eigenlijk hè, voor een Brabants dorpje, dat drie meiden naar het songfestival gaan. En toen dachten we: hee, we maken een leuk lied. En dat is 'Whop whop, gas erop' geworden."



Top drie

Frans denk dat de zussen goede kans hebben om te winnen. "Maar je weet het niet. Het is een wedstrijd en heel veel factoren spelen een rol. Maar als het is zoals het hoort te gaan, verwacht ik ze minimaal in de top drie. En dan hoop ik op één.



OG3NE gaat er natuurlijk ook vanuit dat ze gaan winnen. Maar ze houden overal rekening mee, zegt Amy: "We moeten echt voor ogen houden waarom we daar zijn. Je moet niet gaan voor de ervaring. Of om in het buitenland een carrière te krijgen. Dat is absoluut niet onze intentie. We gaan erheen met het idee: we gaan winnen, we gaan Nederland trots maken."



De documentaire 'Geloof in je dromen: OG3NE op weg naar het songfestival' is om 19, 21 en 23 uur te zien op Omroep Brabant tv. Daarna 's nachts en zaterdag overdag in de herhaling. En natuurlijk ook via deze site en app.