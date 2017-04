'Broodje Jantje, fenomenaal!', prins Constantijn groot fan van Tilburgse broodjeszaak

TILBURG - In elk handje, een broodje Jantje. Een welbekende uitspraak in het Tilburgse. Maar dat ook het Koninklijk Huis nu fan is, dat vinden ze bij Broodje Jantje wel heel bijzonder. Prins Constantijn deed namelijk een opvallende uitspraak nadat een verslaggever van Omroep Max hem vroeg wat hem het meeste was bijgebleven van Koningsdag. "Broodje Jantje, dat was fenomenaal."

Die uitspraak maakt de day after voor Noëlle van den Braak van Broodje Jantje helemaal af. "We zijn lyrisch, echt geweldig dat de prins dat heeft gezegd. Dit hadden we natuurlijk nooit verwacht."



Veel vragen van de prins

Noëlle stond in een foodtruck op de route waar de koninklijke familie langskwam en waar ze een broodje hamburger konden halen. "Prins Constantijn was super enthousiast. Hij vroeg aan me wat voor broodje het precies was en waar het vandaan kwam enzo."



Ook koningin Máxima kwam naar het luikje waar Noëlle achterstond. "We hebben even gekletst, maar ze hoefde geen broodje. Ik denk dat het wat onpraktisch voor haar was tijdens het lopen."Maar juist daarover hadden ze nagedacht. Op het Tilburgse broodje hamburger hoort normaal gesproken heel veel saus en een handje vol uien. "We hadden er dit keer net wat minder saus op gedaan, zodat ze niet zouden knoeien. En ook de hoeveelheid uitjes was minder."Maar de smaak was er niet minder om. Want als het aan prins Constantijn ligt, heeft de koningin wel degelijk iets gemist. Als prinses Laurentien hem namelijk vraagt of hij het basketballen toch niet het leukste vond, zegt hij: "Nee, echt broodje Jantje."