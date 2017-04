Waar ging het mis? ProRail onderzoekt botsingen met treinen in Wouw en Deurne

WOUW - ProRail gaat onderzoek doen naar twee recente botsingen van treinen 'met groot materieel' in Brabant. Het spoorwegbedrijf zegt samen met de wegbeheerders te willen onderzoeken hoe dat soort botsingen kunnen worden voorkomen.

Vrijdag botste een trein met een vrachtwagen in Wouw en maandag botste een trein op een graafmachine bij Deurne.



ZIE OOK: 'Cabine uit en lopen!', bestuurder graafmachine met schrik vrij na botsing met trein



'Geen incident'

”De schade is enorm. Het had zoveel slechter kunnen aflopen”, aldus ProRail-directeur Pier Eringa over de botsing van een vrachtwagen met een trein vrijdagochtend in Wouw.

“Ongelukken zijn altijd mogelijk, maar als zoiets twee keer in een week gebeurt, kan je niet meer spreken van een incident.”



Wouw

Ter plaatste in Wouw is de politie een onderzoek gestart naar de precieze toedracht van het ongeluk.

Omdat het tijd kost om de ravage op te ruimen zal het treinverkeer tussen Roosendaal en Bergen op Zoom lang gestremd zijn. Tussen beide stations worden voorlopig bussen ingezet.