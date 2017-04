Kameeltje Amir geboren, Przewalskipaarden op kraamvisite

HILVARENBEEK - Safaripark Beekse Bergen heeft er een hartendief bij: baby-kameeltje Amir. Vrijdagochtend zag het kalf het levenslicht.

Amir is het eerste jong dat zijn moeder kreeg. Het is dus even afwachten hoe zij die moederrol gaat vervullen. Een woordvoerder van het safaripark: "Het lijkt allemaal goed te gaan. De verzorgers houden de komende dagen goed in de gaten of het jong gaat drinken en op eigen poten gaat staan."



Geboortefeestje bezig

De kraamvisite is al in volle gang. "Er lijkt een geboortefeest bezig te zijn. De Przewalskipaarden op de vlakte komen kijken hoe het met moeder en jong gaat. Heel leuk!"



Het was twee jaar geleden dat er voor het laatst een kameeltje werd geboren in het Safaripark.