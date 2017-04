Golf aan auto-inbraken in Breda, tientallen navigatiesystemen gestolen

BREDA - In Breda en omgeving is de laatste twee maanden maar liefst 223 keer aangifte gedaan van een auto-inbraak. In veel gevallen hadden de inbrekers het gemunt op navigatiesystemen.

Alleen al in het centrum van Breda was dat volgens een politiewoordvoerder ‘tientallen keren het geval’. Afgelopen maandag hield de politie na een tip in de Wetstraat in Breda twee mannen aan bij een auto-inbraak.



De politie vraagt onder meer om verdachte situaties gelijk te melden, geen waardevolle spullen in de auto te laten liggen, navigatiesystemen uit te schakelen en afdrukken van de systemen op de voorruit te verwijderen.