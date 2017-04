Het verjaardagsmenu van de koning volgens twee Brabantse sterrenchefs

DEN BOSCH/SINT-OEDENRODE - Honderdvijftig gasten schuiven vrijdagavond aan in het Paleis op de Dam in Amsterdam voor het speciale verjaardagsdiner van de koning. Wat er op het menu staat weten de genodigden nog niet. Het is het geheim van het paleis. We gingen daarom te rade bij twee Brabantse sterrenchefs. Wat zouden zij op het ‘koninklijke’ menu zetten?

Edwin Kats, chef en eigenaar van restaurant Noble in Den Bosch, weet het wel. "Nederlandse producten moeten centraal staan", zegt hij. Asperges, het liefst uit Brabant natuurlijk. En mooie Oosterschelde kreeft bijvoorbeeld. Mooie producten helemaal van dit seizoen."

Aardbeien van de koude grond zijn er nog niet. Dus voor zomerkoninkjes zou deze chef nog niet kiezen. Voor rabarber dan weer wel. En wat volgens hem zeker niet mag ontbreken, is Nederlands lamsvlees. "En natuurlijk koninginnesoep", zegt hij lachend.

Eén menu moeilijk

Voor een mooie soep zou ook Gerard Wollerich van het gelijknamige restaurant in Sint-Oedenrode kiezen. "Daar zijn we als Nederlanders immers dol op", zegt hij. Deze chef zou echter kiezen voor een mooi diner in buffetvorm. "Dus misschien ook wel voor een soepbuffet als eerste gang", oppert hij.



"Je kent de gasten niet en je hebt te maken met heel uiteenlopende leeftijden én een grote groep van honderdvijftig mensen. Dan is één specifiek menu toch moeilijk." Met traditionele ‘koninklijke’ producten als ganzenlever en bijvoorbeeld oesters, loop je wat hem betreft dan ook het risico dat er gasten zijn die hun bordje terugsturen naar de keuken.



Buffet van Hollandse bodem

Wat op het buffet van Hollandse bodem, want dat moet ook volgens Wollerich het thema van vanavond zijn, zeker niet mag ontbreken, zijn ook weer asperges, mooie kreeft en Texels lam. Voor het toetje kiest hij wél voor aardbeien. Nog niet van de koude grond, beaamt hij. "Maar ook uit de kas zijn ze prima."

Wat er bij zo’n koninklijk diner komt kijken, weet chef Kats overigens zonder meer. Als chef van het Amsterdamse Amstel Hotel verzorgde hij in 2002 namelijk het diner voor 350 genodigden ter ere van het huwelijk van toen nog kroonprins Willem-Alexander en prinses Máxima. "Alles gaat voor zo’n diner in samenspraak", legt hij uit.

'Echte lekkerbekken'

De eer om te koken voor een royal heeft Gerard Wollerich nog niet gehad. Maar wanneer ze een keer in de buurt zijn dan mogen koning Willem-Alexander en koningin Máxima zeker in zijn restaurant langskomen.



"Het zijn volgens mij echte lekkerbekken die twee", zegt hij. "Dus dat komt helemaal goed."