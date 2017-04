Eindhovense band M&G speelt het liefst internationaal 'Dat is buiten onze comfortzone'

EINDHOVEN - Muziek maken de leden van de Eindhovense band M&G al jaren. Daar ligt hun hart. Trots zijn ze dan ook op hun nieuwe album 'Out of the blue'. En hoewel de roots in Eindhoven liggen, zijn de ambities groter dan de stad. "We willen het liefst zoveel mogelijk in het buitenland spelen."

M&G bestaat uit vijf leden. Jacqueline Meijer, Gerrit de Groot, Marc Meijer, Margo de Groot en Pepijn Gieles. Volgens De Groot is er een goede muzikale klik tussen iedereen. "Ik maak altijd de akkoordenschema en daarna laat Jacqueline daar haar visie daar op los." Maar ze doet het niet alleen. Meijer: "We zijn met z'n vijven en voordat we het dan weten, hebben we een prachtig nummer gemaakt. Het gaat allemaal vanzelf."



Niet in een hokje te plaatsen

Het nieuwe album van M&G heet 'Out of the Blue'. Een reis door het verleden volgens De Groot. Meijer legt het uit: "We zijn al lang met muziek bezig en zo is het gekomen dat we verschillende stijlen hebben verwerkt in ons album." Een beetje Americana, een beetje blues en een beetje soul. "We zijn eigenlijk niet in een hokje te plaatsen."



De toekomst

De roots van M&G liggen in Eindhoven maar Meijer en De Groot spelen toch het liefst over de grenzen. "Dan stap je uit je comfortzone en leer je veel nieuwe mensen kennen", aldus Gerrit de Groot. Het is dan ook niet gek dat 'veel spelen in het buitenland' op het lijstje van de toekomstplannen staat. Maar dat is niet het enige. De Groot: "We willen ook weer aan nummers gaan werken en met een nieuw album gaan komen."