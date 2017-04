Efteling past regels aan: geen doktersverklaring meer nodig voor bezoekers met beperking

KAATSHEUVEL - De Efteling past na eerdere ophef de regels aan als het gaat om bezoekers met een beperking. Mensen die een handicap hebben en het pretpark in Kaatsheuvel willen bezoeken, hoeven niet langer een doktersverklaring te laten zien. Dat maakte de Efteling vrijdag bekend op de website.

Bezoekster Amber Bindels meldde afgelopen zondag dat zij met haar rolstoel geen gebruik mocht maken van aparte ingangen bij attracties, zonder een doktersverklaring te laten zien. Dat zorgde voor commotie en zelfs voor kamervragen.



'Meer eigen verantwoordelijkheid'

Voortaan kunnen bezoekers met een beperking bij de gastenservice van het park een 'faciliteitenkaart' ophalen. Daarvoor is alleen een legitimatiebewijs nodig en een verklaring van de bezoeker zelf. Die geeft daarin dat hij of zij vanwege een beperking niet in staat is via de gewone wachrij attracties te bezoeken.



Ook kan worden aangegeven of hij of zij een eigen begeleider nodig heeft om bijvoorbeeld in en uit te kunnen stappen.



Wat bij twijfel?

Bij ernstige twijfels kan de Efteling nog wel bewijs vragen. "Bijvoorbeeld als wij denken dat mensen misbruik willen maken van de faciliteitenkaart. "In zo'n geval kan bijvoorbeeld een gehandicaptenparkeerkaart of een Autipas voor mensen met autisme getoond worden.



Volgens de Efteling is de commotie na het verhaal van Amber Bindels niet de enige reden om de regels aan te passen: "Wij hebben verschillende signalen gekregen van meerdere bezoekers dat het lastiger is geworden om een doktersverklaring van de huisarts te krijgen. Dat wisten wij niet. "