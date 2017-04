Politie vindt gestolen cirkelzaag op vrijmarkt in Roosendaal

ROOSENDAAL - Agenten en buitengewone opsporingsambtenaren hebben donderdag op diverse vrijmarkten in Roosendaal naar gestolen fietsen en elektrische apparaten gezocht.

Bij de vrijmarkt op het Kadeplein vonden agenten een in 2013 gestolen cirkelzaag. Volgens de verkoper had hij de cirkelzaag op Marktplaats gekocht. Hij was zich er bovendien niet van bewust dat het een mogelijk gestolen zaag zou gaan. De politie onderzoekt de zaak.

De politie adviseert mensen voorzichtig te zijn bij het kopen van tweedehands goederen. Via de website stopheling.nl kun je controleren of goederen van diefstal afkomstig zijn.